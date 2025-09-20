ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤½¤¦¡© YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ösweetfurx4¡×¤Ç¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¸ÍÏÇ¤¦Ç­3É¤¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤Æ¤­¤ÊÆ°²è¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤âÂç¹¥¤­¤ÊÆ°²è¡×¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÙ¤ê»Ï¤á¤Æ¡Ö¥É¥ó°ú¤­¡×¤¹¤ë¤â¡ÄÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÖKittens Confused about Christmas Gift¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¡£ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃæ¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ëÌÄ¤­À¼¤Ë¡¢3É¤¤ÎÇ­¤¿¤Á¤¬È¢¤ò¤Î¤¾¤­¹þ¤à¾ìÌÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÊ