【地震情報 2025年9月19日】(09:15更新)9時10分頃、トカラ列島近海を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM3.4、最大震度4を鹿児島県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2025年9月19日】(09:13更新)9時10分頃、トカラ列島近海を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM3.4、最大震度4を鹿児島県で観測しています。この地震による津波の心配はあ