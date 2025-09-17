イラストレーターの岩沢さんは、シェルターに引き取られた保護犬だった柴犬系の雑種犬ふうちゃんとオットの3人暮らし。初めて保護犬と暮らす驚きを漫画でつづります。今回は、「ふうちゃんのお引越し」についてです。ふうちゃん…新しい世界に飛び込む！1時間ちょっとかけてお引越し お引越しをしました。車に乗り慣れないふうちゃんを連れての道中は大変でした。1時間ちょっとですむ距離で、まだよかったかな…。移動にはペ