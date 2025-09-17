自民党の小林鷹之衆院議員（５０）が１６日に自民党総裁選への立候補会見を行い、政策では「定率減税」を打ち出した。「現役世代、中間層を応援したい思い」と述べ、「当然上限は設け、高所得者優遇にならないようにケアしたい」とした。規模は「制度設計によって大きく変わってくる。金額ありきとは思っていません」と語ったうえで「あえて」として過去の実施時の前例を「平成１１〜１８年、その時は２０％上限２５万円、国