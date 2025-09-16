Ｆ１レッドブルの角田裕毅（２５）が今季限りでチームを退団することが決定したと権威あるドイツのモータースポーツ専門誌「アウト・モートア・ウント・シュポルト」が報じた。角田が４月の日本グランプリ（ＧＰ）から緊急昇格してから低迷が続いており、残留は厳しいとの観測が加速。７月から新たに就任したローラン・メキース代表は角田の理解者であり、決定を先延ばしにする方針を示す一方で、重鎮ヘルムート・マルコ博士は