日本アニメーションが運営する公式YouTubeチャンネル「日本アニメーション・シアター」では、日本アニメーションの創業50周年を記念して、選りすぐりのアニメーション作品を無料配信している。配信作品のラインナップとして、新たに3作品のタイトルが発表された。＞＞＞新たに配信される3作品のビジュアルをチェック！（写真5点）新たに加わったのは、『南国少年パプワくん』（1992年）、『宇宙船サジタリウス』（1986年）、『みか