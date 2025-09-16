【日本アニメーション】『パプワくん』『サジタリウス』『みかん絵日記』を無料配信！
日本アニメーションが運営する公式YouTubeチャンネル「日本アニメーション・シアター」では、日本アニメーションの創業50周年を記念して、選りすぐりのアニメーション作品を無料配信している。配信作品のラインナップとして、新たに3作品のタイトルが発表された。
＞＞＞新たに配信される3作品のビジュアルをチェック！（写真5点）
新たに加わったのは、『南国少年パプワくん』（1992年）、『宇宙船サジタリウス』（1986年）、『みかん絵日記』（1992年）の3作品。
2025年9月16日（火）より配信を開始する『南国少年パプワくん』は、主人公・シンタローが迷い込んだ不思議な島「パプワ島」での騒動と日常を描いた冒険コメディ。原作は、アートの分野でも活躍する漫画家・柴田亜美さんによる同名コミック。月刊『少年ガンガン』（スクウェア・エニックス刊）から初めてアニメ化された本作は、放送から30年以上を経た今もなお、グッズが発売され続けるなど根強い人気を誇る。
そして、2025年9月19日（金）からは『宇宙船サジタリウス』の配信がスタート。未来の宇宙時代、零細宇宙運輸会社「宇宙便利舎」のパイロットのトッピーとラナは、考古学者ジラフ青年とともに未開の惑星に調査に旅立ったアン教授を連れ戻しに第3惑星へ。途中で知り合った宇宙の吟遊詩人シビップが仲間に加わり、おんぼろ宇宙船サジタリウス号の旅の物語。
また、2025年9月29日（月）からは『みかん絵日記』の配信がスタート。人の言葉を理解し、会話もできる不思議なオス猫・みかんと、その家族の日々を描く心温まる物語だ。みかん役は、『ちびまる子ちゃん』のまる子役で知られるTARAKOさんが務め、1992年度には中央児童福祉審議会特別推薦作品にも選ばれた。
当時観ていた方も、初めて観る方も存分に楽しんでほしい。
（C）柴田亜美 / スクウェアエニックス・日本アニメーション
（C） NIPPON ANIMATION CO., LTD.
（C）安孫子三和/白泉社･日本アニメーション
