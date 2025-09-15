レイズから“放出”されたキム・ハソンブレーブスに加入したキム・ハソン内野手が、米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」が選ぶ「コスパ最悪選手」の1人に選出された。FAで加入したものの、怪我の影響で出場試合数は少なく、レイズは放出を決断した。29歳のキムは、パドレスに所属していた2023年にはユーティリティ部門でゴールドグラブ賞を獲得するなど、17本塁打38盗塁と活躍を見せた。しかし、昨年8月に右肩を