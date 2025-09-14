9月14日までに、女優・綾瀬はるかの近影がスタッフ公式のInstagramにアップされ、話題になっている。ウェットな髪をひとつに束ねた綾瀬は、茶色のレザーのジャケットを羽織っている。その下からは、スラリとした足が覗く。「綾瀬さんは、2025年9月12日に発売された美容雑誌『美的GRAND』秋号の表紙を飾っています。アップされた写真も、その企画で撮ったもののひとつ。同誌への登場は、約1年振りとなる綾瀬さん。今号の表紙は