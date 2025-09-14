「恋は年齢なんて関係ない」というのは建前で、実は年下男性からの無邪気な質問に傷ついている女性もいるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「年下の彼氏には『できれば質問されたくないこと』」をご紹介します。【１】神経質になっているときの「アラサーってどんな気持ち？」「聞かれたくないよ！」（20代女性）というように、30代に近づいた感想を尋ねるのも、ケンカを売っている