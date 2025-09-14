北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が来年初めに開催予定の第9回党大会で「核戦力と通常戦力並進朝鮮」を提示する計画だと報道された。朝鮮中央通信は13日、金委員長が11日と12日に国防科学院国防科学院装甲防御兵器研究所と電子兵器研究所を訪問してこのように話したと報道した。金委員長は「今後第9回党大会は国防建設分野で核戦力と通常戦力の並進政策を示すようになる」とし、国防科学院が党の強兵建設路線に従って