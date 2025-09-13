バングラデシュの首都ダッカの公園でごみを片付けるBDクリーンの女子高校生ビシャキさん＝2025年6月（共同）歩道を生ごみが埋め尽くし、運河も水路も廃棄物だらけ。バングラデシュのごみ問題は深刻だ。公的な処理システムは機能せず、市民の無秩序な投棄が環境を悪化させる。「世界一汚い」とまで称される現状を変えようと、若者たちが立ち上がった。5万人で清掃活動を続けるボランティア組織「BDクリーン」だ。（共同通信＝木村