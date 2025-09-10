9日の試合で八木コーチの頭部に折れたバットが直撃日本ハムの新庄剛志監督は10日、自身のインスタグラムを更新し、9日のソフトバンク戦で折れたバットが直撃した八木裕打撃コーチについて「今日、八木コーチに会いに行きました。今日の感じを見る限り大丈夫でした」と投稿を通して現状を伝えた。八木コーチをアクシデントが襲ったのは9日のソフトバンク戦の8回。近藤健介外野手がスイングした際、折れたバットが日本ハムベンチ