本拠地・ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場する【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地のロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2試合ぶりの49号本塁打に期待がかかる。前日8日（同9日）の同戦では7回2死一塁で右翼へ二塁打を放ち、ベッツの決勝2点打を演出した。3打数1安打1四球で打率.279となった。チームは2連勝して地区首位を