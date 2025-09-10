本拠地・ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場する

【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地のロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2試合ぶりの49号本塁打に期待がかかる。

前日8日（同9日）の同戦では7回2死一塁で右翼へ二塁打を放ち、ベッツの決勝2点打を演出した。3打数1安打1四球で打率.279となった。チームは2連勝して地区首位を死守。2位のパドレスとは1ゲーム差のままだ。

本塁打王争いでは49発でリーグトップのカイル・シュワーバー（フィリーズ）と1本差だ。大谷から49号が飛び出せば、シーズン本塁打数では2003年ショーン・グリーンの球団歴代2位に並ぶ。

チームはウィル・スミス捕手が「4番・捕手」で戦線復帰。スミスは3日（同4日）の敵地・パイレーツ戦で打球を右手に当て、欠場が続いていた。

ロッキーズはハーマン・マルケスが先発する。今季は22試合登板、3勝12敗、防御率6.19。（Full-Count編集部）