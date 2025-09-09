SDVで複雑さを軽減アウディは2028年、米カリフォルニアのリビアンが開発したソフトウェアスタックを市販車に搭載する予定だ。車両の開発アプローチと搭載機能に画期的な変化をもたらすとされている。【画像】リビアンってどんなクルマを作っているの？【ピックアップトラック『R1T』を詳しく見る】全33枚これに先んじて、リビアンのソフトウェアを採用するフォルクスワーゲン・グループ初の量産車として、フォルクスワーゲンID.1