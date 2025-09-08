2025年6月から地震が相次ぐ、十島村の悪石島でユネスコの無形文化遺産に登録されている仮面神「ボゼ」が厄払いをする「ボゼ祭り」が行われました。島の住民は「復興への兆しになった」と話しています。十島村の悪石島で開催された伝統行事の「ボゼ祭り」。「ボゼ」は異様なお面にビロウの葉で全身を覆った仮面神でユネスコの無形文化遺産に登録されています。「ボゼ」が持つ棒に塗られた赤土を付けられると、厄払いのご利益