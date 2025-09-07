「タイトーくじミッフィーAnniversary party」が、セブン-イレブン（関西・中国・九州の一部店舗）とホビーショップ、書店などの対象店舗にて、2025年9月5日（金）より順次発売中。賞品は、誕生70周年を迎えた『ミッフィー』の実用雑貨だ。＞＞＞全賞品を写真でチェック！（写真12点）ミッフィーは小さなうさぎの女の子。オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナが描いた絵本の主人公。正直で純真で勇