【ミッフィー】タイトーくじの賞品に各年代のミッフィーがデザイン！
「タイトーくじ ミッフィー Anniversary party」が、セブン-イレブン（関西・中国・九州の一部店舗）とホビーショップ、書店などの対象店舗にて、2025年9月5日（金）より順次発売中。賞品は、誕生70周年を迎えた『ミッフィー』の実用雑貨だ。
＞＞＞全賞品を写真でチェック！（写真12点）
ミッフィーは小さなうさぎの女の子。オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナが描いた絵本の主人公。正直で純真で勇気があり、いつも新しいことに興味津々なミッフィーと、家族やおともだちが繰り広げるあたたかい物語は、世界中の人々に愛され続けている。
1955年に誕生した『ミッフィー』は2025年に70周年を迎えた。今回のくじでは、ミッフィー誕生70周年を記念した特別デザインを使用。各年代のミッフィーが1つのアイテムにデザインされ、パーティをイメージした実用雑貨が登場する。
A賞はパーティをオシャレに演出するケーキスタンド。スイーツなどを乗せて、おうちで優雅なパーティを楽しめる。
B賞はテーブルを華やかにするガラス製のピッチャー。普段使いはもちろん、パーティにもぴったりなアイテムだ。
C賞〜F賞は普段使いしやすいデザインの実用雑貨アイテムをラインアップ。おもてなしのテーブルコーディネートにも活躍するアイテムで、それぞれの賞を組み合わせて使うことで食卓を豪華に彩ってくれる。
LH（ラストハッピー）賞はさまざまな年代のミッフィーがデザインされ、お部屋のインテリアにもなじむオシャレなアートクッション。最後のくじを引いた方にプレゼント。
WH（ダブルハッピー）賞にはLH賞とは違った限定カラーのアートクッションをご用意。タイトーくじ公式サイトからくじの半券に記載されたID番号を入力して応募した方の中から抽選で30名様にプレゼント。応募にはタイトーくじ公式サイトへ会員登録（無料）の上、ログインが必要となる。
また、「A賞〜F賞セット」を抽選で1名様にプレゼントするキャンペーンが実施される。応募方法は、タイトーくじ公式X（@taito_kuji）をフォローし、対象の投稿をリポストするだけ。期間は9月11日（木）の23：59まで。
Illustrations Dick Bruna （C） copyright Mercis bv, 1953-2025 www.miffy.com
（C） TAITO CORPORATION
＞＞＞全賞品を写真でチェック！（写真12点）
ミッフィーは小さなうさぎの女の子。オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナが描いた絵本の主人公。正直で純真で勇気があり、いつも新しいことに興味津々なミッフィーと、家族やおともだちが繰り広げるあたたかい物語は、世界中の人々に愛され続けている。
A賞はパーティをオシャレに演出するケーキスタンド。スイーツなどを乗せて、おうちで優雅なパーティを楽しめる。
B賞はテーブルを華やかにするガラス製のピッチャー。普段使いはもちろん、パーティにもぴったりなアイテムだ。
C賞〜F賞は普段使いしやすいデザインの実用雑貨アイテムをラインアップ。おもてなしのテーブルコーディネートにも活躍するアイテムで、それぞれの賞を組み合わせて使うことで食卓を豪華に彩ってくれる。
LH（ラストハッピー）賞はさまざまな年代のミッフィーがデザインされ、お部屋のインテリアにもなじむオシャレなアートクッション。最後のくじを引いた方にプレゼント。
WH（ダブルハッピー）賞にはLH賞とは違った限定カラーのアートクッションをご用意。タイトーくじ公式サイトからくじの半券に記載されたID番号を入力して応募した方の中から抽選で30名様にプレゼント。応募にはタイトーくじ公式サイトへ会員登録（無料）の上、ログインが必要となる。
また、「A賞〜F賞セット」を抽選で1名様にプレゼントするキャンペーンが実施される。応募方法は、タイトーくじ公式X（@taito_kuji）をフォローし、対象の投稿をリポストするだけ。期間は9月11日（木）の23：59まで。
Illustrations Dick Bruna （C） copyright Mercis bv, 1953-2025 www.miffy.com
（C） TAITO CORPORATION