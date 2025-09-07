2025年8月30日（土）、大阪・関西万博最大の会場となる「EXPOアリーナ」にて、「MUSIC CIRCUS Presents COMMON GROUND MUSIC FESTIVAL」を開催した。（主催：在大阪オランダ王国総領事館・株式会社MUSIC CIRCUS（NEXYZ.Group）後援：駐日オランダ王国大使館）本イベント開催にあたり、イベントプロデュース・ブランドコンサルティング事業を展開する株式会社ハイブリッドコンサルティング 代表取締役CEOの吉山勇樹氏がエグゼグティ