¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë¡¢1.2Ëü¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã / Dynabook¡¢13.3·¿·ÚÎÌ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Î¡¼¥ÈPC¡Ú¤Þ¤È¤áµ»ö¡Û
2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîºÇÂç¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¡ÖEXPO¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖMUSIC CIRCUS Presents COMMON GROUND MUSIC FESTIVAL¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¡Ê¼çºÅ¡§ºßÂçºå¥ª¥é¥ó¥À²¦¹ñÁíÎÎ»ö´Û¡¦³ô¼°²ñ¼ÒMUSIC CIRCUS¡ÊNEXYZ.Group¡Ë¸å±ç¡§ÃóÆü¥ª¥é¥ó¥À²¦¹ñÂç»È´Û¡ËËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤ÎµÈ»³Í¦¼ù»á¤¬¥¨¥°¥¼¥°¥Æ¥£¥ô¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£
Dynabook³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿·ÚÎÌ¡¦·øÏ´¥Ü¥Ç¥£¤Ç¡¢AI½èÍý¤ËÅ¬¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë Core Ultra¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¡Ê¥·¥ê¡¼¥º1¡ËÅëºÜ¤Î13.3·¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ð¥¤¥ë¥Î¡¼¥ÈPC¡Ödynabook G8¡¦G6¡×2µ¡¼ï4¥â¥Ç¥ë¤È¡¢13.3·¿¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ð¥¤¥ë¥Î¡¼¥ÈPC¡Ödynabook GS5¡×¤Î·×3µ¡¼ï5¥â¥Ç¥ë¤ò10·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
¢£¥Ö¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥Õ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÎºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡ª200mm·Â2¥¦¥§¥¤¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥Õ·¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖJBL Summit Ama¡×
¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥« ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢È¯¾Í¤ÎÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼7Ç¯Ï¢Â³ÈÎÇäÂæ¿ôNo.1¢¨1¤Ëµ±¤¯¡ÖJBL¡×¤è¤ê¡¢200Ð·Â2¥¦¥§¥¤¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥Õ·¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖJBL Summit Ama¡Ê¥¸¥§¥¤¥Ó¡¼¥¨¥ë ¥µ¥ß¥Ã¥È ¥¢¥Þ¡Ë¡×¤ò2025Ç¯½©¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¢¨1Á´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢¥Ñ¥½¥³¥óÀìÌçÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤«¤é¼ý½¸¤·¤¿¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤â¤È¤Å¤¡¢1Ç¯´Ö¤ÎÎß·×ÈÎÇä¿ôÎÌ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿´ë¶È¤òÉôÌç¤´¤È¤ËÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖBCN AWARD 2025¡×¤Ë¤Æ¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¤ò7Ç¯Ï¢Â³¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¢£¼ã¼Ô¤Î¡È¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤ò»Ù¤¨¤ë¡ªDynabook¡¢13.3·¿·ÚÎÌ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Î¡¼¥ÈPC
Dynabook³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿·ÚÎÌ¡¦·øÏ´¥Ü¥Ç¥£¤Ç¡¢AI½èÍý¤ËÅ¬¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë Core Ultra¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¡Ê¥·¥ê¡¼¥º1¡ËÅëºÜ¤Î13.3·¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ð¥¤¥ë¥Î¡¼¥ÈPC¡Ödynabook G8¡¦G6¡×2µ¡¼ï4¥â¥Ç¥ë¤È¡¢13.3·¿¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ð¥¤¥ë¥Î¡¼¥ÈPC¡Ödynabook GS5¡×¤Î·×3µ¡¼ï5¥â¥Ç¥ë¤ò10·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
¢£¥Ô¥¿¥Ã¤È¥¹¥ê¥à¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¡ª·ä´Ö¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëµÓÎ©4ÃÊµÓÎ©
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¸ü¤µ¤ï¤º¤«6.5cm¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë4ÃÊµÓÎ©¡Ö150-SNCH61¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤È¸ü¤µ¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î6.5cm¡£¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ä²È¶ñ¤Î·ä´Ö¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸Â¤é¤ì¤¿½»¶õ´Ö¤Ç¤â¾ì½ê¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡£½Ð¤·Æþ¤ì¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤Ë¤¹¤°¼è¤ê½Ð¤»¤ëÊØÍø¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£Ìó4.7kg¤Î·ÚÎÌÀß·×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿°ÂÄê´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»ý¤Á¼ê¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½÷À¤ä¹âÎð¤ÎÊý¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë°ÜÆ°²ÄÇ½¡£ÁÝ½ü¤äDIY¡¢¼ýÇ¼À°Íý¤Ê¤É¡¢»È¤¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Ø¼ê·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡£
¢£¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë¡¢1.2Ëü¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¡ª¡ÖMUSIC CIRCUS Presents COMMON GROUND MUSIC FESTIVAL¡×¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û
2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîºÇÂç¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¡ÖEXPO¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖMUSIC CIRCUS Presents COMMON GROUND MUSIC FESTIVAL¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¡Ê¼çºÅ¡§ºßÂçºå¥ª¥é¥ó¥À²¦¹ñÁíÎÎ»ö´Û¡¦³ô¼°²ñ¼ÒMUSIC CIRCUS¡ÊNEXYZ.Group¡Ë¸å±ç¡§ÃóÆü¥ª¥é¥ó¥À²¦¹ñÂç»È´Û¡ËËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤ÎµÈ»³Í¦¼ù»á¤¬¥¨¥°¥¼¥°¥Æ¥£¥ô¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£
¢£Ä¹»þ´Ö¤Î³°½Ð¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î³°½Ð¤Ç¤â°Â¿´¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖBTL-RDC40BK¡Ê10000mAh¡Ë¡×¤È¡ÖBTL-RDC41BK¡Ê20000mAh¡Ë¡×¤ò9·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£USB Type-C¤ÎÆþ½ÐÎÏ¤ÈUSB A¤Î½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Êµ¡´ï¤ò½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¼ïÊÝ¸îµ¡Ç½¤È²¹ÅÙ¸¡ÃÎ¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë²áÇ®ÊÝ¸îµ¡Ç½¤Ç¡¢°ÂÁ´À¤â³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ø½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤Çö·¿·Á¾õ¤À¡£BTL-RDC40BK¡Ê10000mAh¡Ë¤ÏUSB Type-C¥Ý¡¼¥È¤ÈUSB A¥Ý¡¼¥È¤ò¤½¤ì¤¾¤ì1¥Ý¡¼¥È¤º¤ÄÅëºÜ¡¢BTL-RDC41BK¡Ê20000mAh¡Ë¤ÏUSB Type-C¡ß1¥Ý¡¼¥È¤ÈUSB A¡ß2¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡´ï¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡£
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦Íè±à¼ÔÌó200Ì¾¤¬»²²Ã¡ª¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤òÁÛÄê¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÈòÆñÂÎ¸³
¡¦¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°½©ÍÕ¸¶¾¼ÏÂÄÌ¤êÅ¹¤ËÅÐ¾ì¡ªRed Bull Tetris¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥³¥é¥Ü¥ë¡¼¥à
¡¦³¨ËÜ¡Ø¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª¡Ö¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ò³«ºÅ¤Ø
¡¦½©¤Î¥â¥¹¤Ï2¤Ä¤Î¡È·î¸«¡É¡ª¡ÈÎ¢·î¸«¡É¤Î¿·ºî¡Ö¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×
¡¦ÍÍ¡¹¤Ê¶õ´Ö¤Ë¼«Á³¤ËÄ´ÏÂ¡ªÇö¤¤ÌÚÌÜÅ·ÈÄ¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥ì¡¼¥à
¢£¥Ö¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥Õ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÎºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡ª200mm·Â2¥¦¥§¥¤¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥Õ·¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖJBL Summit Ama¡×
¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥« ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢È¯¾Í¤ÎÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼7Ç¯Ï¢Â³ÈÎÇäÂæ¿ôNo.1¢¨1¤Ëµ±¤¯¡ÖJBL¡×¤è¤ê¡¢200Ð·Â2¥¦¥§¥¤¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥Õ·¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖJBL Summit Ama¡Ê¥¸¥§¥¤¥Ó¡¼¥¨¥ë ¥µ¥ß¥Ã¥È ¥¢¥Þ¡Ë¡×¤ò2025Ç¯½©¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¢¨1Á´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢¥Ñ¥½¥³¥óÀìÌçÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤«¤é¼ý½¸¤·¤¿¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤â¤È¤Å¤¡¢1Ç¯´Ö¤ÎÎß·×ÈÎÇä¿ôÎÌ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿´ë¶È¤òÉôÌç¤´¤È¤ËÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖBCN AWARD 2025¡×¤Ë¤Æ¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¤ò7Ç¯Ï¢Â³¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¢£¼ã¼Ô¤Î¡È¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤ò»Ù¤¨¤ë¡ªDynabook¡¢13.3·¿·ÚÎÌ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Î¡¼¥ÈPC
Dynabook³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿·ÚÎÌ¡¦·øÏ´¥Ü¥Ç¥£¤Ç¡¢AI½èÍý¤ËÅ¬¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë Core Ultra¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¡Ê¥·¥ê¡¼¥º1¡ËÅëºÜ¤Î13.3·¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ð¥¤¥ë¥Î¡¼¥ÈPC¡Ödynabook G8¡¦G6¡×2µ¡¼ï4¥â¥Ç¥ë¤È¡¢13.3·¿¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ð¥¤¥ë¥Î¡¼¥ÈPC¡Ödynabook GS5¡×¤Î·×3µ¡¼ï5¥â¥Ç¥ë¤ò10·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
¢£¥Ô¥¿¥Ã¤È¥¹¥ê¥à¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¡ª·ä´Ö¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëµÓÎ©4ÃÊµÓÎ©
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¸ü¤µ¤ï¤º¤«6.5cm¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë4ÃÊµÓÎ©¡Ö150-SNCH61¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤È¸ü¤µ¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î6.5cm¡£¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ä²È¶ñ¤Î·ä´Ö¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸Â¤é¤ì¤¿½»¶õ´Ö¤Ç¤â¾ì½ê¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡£½Ð¤·Æþ¤ì¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤Ë¤¹¤°¼è¤ê½Ð¤»¤ëÊØÍø¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£Ìó4.7kg¤Î·ÚÎÌÀß·×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿°ÂÄê´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»ý¤Á¼ê¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½÷À¤ä¹âÎð¤ÎÊý¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë°ÜÆ°²ÄÇ½¡£ÁÝ½ü¤äDIY¡¢¼ýÇ¼À°Íý¤Ê¤É¡¢»È¤¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Ø¼ê·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡£
¢£¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë¡¢1.2Ëü¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¡ª¡ÖMUSIC CIRCUS Presents COMMON GROUND MUSIC FESTIVAL¡×¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û
2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîºÇÂç¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¡ÖEXPO¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖMUSIC CIRCUS Presents COMMON GROUND MUSIC FESTIVAL¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¡Ê¼çºÅ¡§ºßÂçºå¥ª¥é¥ó¥À²¦¹ñÁíÎÎ»ö´Û¡¦³ô¼°²ñ¼ÒMUSIC CIRCUS¡ÊNEXYZ.Group¡Ë¸å±ç¡§ÃóÆü¥ª¥é¥ó¥À²¦¹ñÂç»È´Û¡ËËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤ÎµÈ»³Í¦¼ù»á¤¬¥¨¥°¥¼¥°¥Æ¥£¥ô¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£
¢£Ä¹»þ´Ö¤Î³°½Ð¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î³°½Ð¤Ç¤â°Â¿´¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖBTL-RDC40BK¡Ê10000mAh¡Ë¡×¤È¡ÖBTL-RDC41BK¡Ê20000mAh¡Ë¡×¤ò9·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£USB Type-C¤ÎÆþ½ÐÎÏ¤ÈUSB A¤Î½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Êµ¡´ï¤ò½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¼ïÊÝ¸îµ¡Ç½¤È²¹ÅÙ¸¡ÃÎ¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë²áÇ®ÊÝ¸îµ¡Ç½¤Ç¡¢°ÂÁ´À¤â³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ø½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤Çö·¿·Á¾õ¤À¡£BTL-RDC40BK¡Ê10000mAh¡Ë¤ÏUSB Type-C¥Ý¡¼¥È¤ÈUSB A¥Ý¡¼¥È¤ò¤½¤ì¤¾¤ì1¥Ý¡¼¥È¤º¤ÄÅëºÜ¡¢BTL-RDC41BK¡Ê20000mAh¡Ë¤ÏUSB Type-C¡ß1¥Ý¡¼¥È¤ÈUSB A¡ß2¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡´ï¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡£
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦Íè±à¼ÔÌó200Ì¾¤¬»²²Ã¡ª¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤òÁÛÄê¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÈòÆñÂÎ¸³
¡¦¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°½©ÍÕ¸¶¾¼ÏÂÄÌ¤êÅ¹¤ËÅÐ¾ì¡ªRed Bull Tetris¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥³¥é¥Ü¥ë¡¼¥à
¡¦³¨ËÜ¡Ø¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª¡Ö¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ò³«ºÅ¤Ø
¡¦½©¤Î¥â¥¹¤Ï2¤Ä¤Î¡È·î¸«¡É¡ª¡ÈÎ¢·î¸«¡É¤Î¿·ºî¡Ö¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×
¡¦ÍÍ¡¹¤Ê¶õ´Ö¤Ë¼«Á³¤ËÄ´ÏÂ¡ªÇö¤¤ÌÚÌÜÅ·ÈÄ¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥ì¡¼¥à