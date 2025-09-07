アクセサリーのコレクションや推し活で集めているリング。飾り方に困りますよね。引き出しやボックスに収納してしまうのがもったいないな〜と思っていた矢先、セリアの推し活グッズ売り場でいいものを見つけました♡ちょっと変わった加工が施されているピンで、壁やボードに刺して使用できます。詳しく見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：リング用クリアピン価格：￥110（税込）サイズ（約）：直径14