よく考えたな〜！これなら壁に飾れるじゃん！100均のちょっと特殊な画鋲が使える！

商品情報

商品名：リング用クリアピン

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：直径14×長さ24mm

内容量：4個

販売ショップ：セリア

ただの画鋲だと思ったら！特殊な加工のおかげで指輪が飾れるんです♡

様々な推し活グッズが話題になるセリア。今回も推し活グッズ売り場で、セリアさんのアイデアが光るちょっと変わったアイテムを見つけましたよ♡

今回ご紹介するのは、その名も『リング用クリアピン』。4個入りで、お値段はもちろん￥110（税込）です。

材質は熱可塑性エラストマーとステンレス。サイズは約直径14×長さ24mmです。

ピンの頭の部分に切り込みが入っており、リングが固定できる仕様になっています。早速使っていきましょう。

アクセサリーの収納や推し活にピッタリ！セリアの『リング用クリアピン』

壁や穴径5mmの有孔ボードに、ピンを刺して使用します。ピンの頭部は柔らかく、リングを立てた状態で差し込んだあと、好きな角度に調整できます。なんとリングは90℃に傾けることもできるので、かなり自由度が高いんです。

また、ピンの頭部が壁から少し離れるように設計されているので、モチーフが大きいタイプのリングでも使用できるのが◎リングをキレイに並べて飾れるので、推し活やコレクションのディスプレイにおすすめです♪

リングを飾れる収納グッズといえば、セリアの『リングライトディスプレイケース・ライブ用』もおすすめです。コレクションの保護にはもちろん、こちらは最近増えている、指輪型のペンライトのディスプレイにもピッタリ。クリアタイプなので、どの角度からでも眺めることができますよ♡

今回はセリアの『リング用クリアピン』と『リングライトディスプレイケース・ライブ用』をご紹介しました。

￥110（税込）でGETできるセリアのリング用収納グッズ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。