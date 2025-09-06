[9.6 U23アジア杯予選GL第2戦 日本 2-1 ミャンマー ヤンゴン]“ロス五輪世代”のU-22日本代表は6日、AFC U23アジアカップ予選のグループリーグ第2節でU-22ミャンマー代表と対戦し、2-1で勝利した。後半7分に右CKからDF岡部タリクカナイ颯斗が先制点を挙げたが、同35分にCKを押し込まれて失点。だが後半45分にMF名和田我空がPKを獲得し、自ら決めて2試合連続ゴールで勝ち越した。この後、日本時間午後9時半のクウェート対アフガニ