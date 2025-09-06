ジェットブルー航空は、Amazonが提供する低軌道衛星ブロードバンドネットワーク「Project Kuipe（プロジェクト・カイパー）」に参画する。2027年から一部の機体に導入し、搭乗時から降機時まで、ストリーミング動画を含む機内Wi-Fiサービスが無料で利用できるようになる。航空会社の導入は初めて。地上590〜630キロ上空を周回する低軌道衛星群と、1台で最大1Gbpsのダウンロードに対応する小型で低価格の顧客端末、地上局のグローバ