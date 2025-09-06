8月29日から公開されている映画『8番出口』。累計販売本数180万本超の大ヒットゲームを二宮和也主演で実写化したということもあり、公開前から大きな話題を呼んでいた。【写真】「まるでCG」不気味すぎる『歩く男』を演じ絶賛された俳優『8番出口』にトラウマを呼び起こすシーン公開後はわずか3日で、興行収入9.5億円を突破。2025年公開の実写映画で1位を獲得するなど好スタートを切っている。一方で、一部観客からは“閲覧注