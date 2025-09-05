小林製薬が自主回収する「メンズケシミンプレミアムオールインワンクリーム」小林製薬は5日、男性向けスキンケア商品「メンズケシミンプレミアムオールインワンクリーム」約57万個を自主回収すると発表した。時間の経過で製品内の水分が揮発し、有効成分ナイアシンアミドが濃縮する可能性があるという。これまでに健康被害の報告はない。自主回収の対象は2023年9月発売以降の製品。原因は究明中で、今後の販売は未定。