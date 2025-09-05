中国を訪問した北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が4日午後（現地時間）、中国の習近平国家主席との首脳会談を終えた後、専用列車「1号列車」に乗って帰途に就いた。1日に平壌（ピョンヤン）を出発した金委員長は5日までの4泊5日の訪中日程を終えることになった。これまでの4回の訪中を合わせて最長期間だ。金委員長は5日午後に平壌に到着すると予想される。金委員長はこの日午後、北京人民大会堂で習主席と首脳会談を