2025年9月3日から7日まで、オーストリア・リンツでメディアアートの祭典「アルス・エレクトロニカ・フェスティバル2025」が開催されている。同フェスティバルとともに開かれる国際コンペティション「プリ・アルスエレクトロニカ」の新たな受賞作を軸に、プリ・アルスエレクトロニカ・ヘッドを務める⼩川絵美⼦がアートとテクノロジーの現在地を読み解く。