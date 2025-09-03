6月28日より毎週土曜よる11時45分〜 NHK総合テレビにて放送中のアニメ『SAND LAND：THE SERIES』、第10話の場面カットとあらすじが公開された。『SAND LAND: THE SERIES』は、鳥山明の名作コミック『SAND LAND』を原作に、『機動戦士ガンダム』『ラブライブ！シリーズ』など数多くの作品を手がけてきたサンライズ、TVアニメ『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズのオープニング映像、『ポプテピピック』などで注目されたアニメーション