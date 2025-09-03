『SAND LAND：THE SERIES』第10話 大魔王サタンと対峙するムニエルが持つ壺
6月28日より毎週土曜よる11時45分〜 NHK総合テレビにて放送中のアニメ『SAND LAND：THE SERIES』、第10話の場面カットとあらすじが公開された。
『SAND LAND: THE SERIES』は、鳥山明の名作コミック『SAND LAND』を原作に、『機動戦士ガンダム』『ラブライブ！シリーズ』など数多くの作品を手がけてきたサンライズ、TVアニメ『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズのオープニング映像、『ポプテピピック』などで注目されたアニメーションスタジオ神風動画と、ハイクオリティな3DCGアニメーションを得意とするANIMAの3社により制作された本シリーズは、「悪魔の王子編」と「天使の勇者編」の計2章（全13話）で描かれる。各章のタイトルは原作者・鳥山明により名づけられた。
2023年夏に劇場公開された映画『SAND LAND』に未公開カットや新たなシーンを追加し再構築した「悪魔の王子編」は、第1話〜第6話で展開。第7話〜第13話は「天使の勇者編」として、鳥山明が考案したフォレストランドを舞台にベルゼブブたちの新たな冒険を描く。
9月6日（土）に放送となる第10話の場面カットとあらすじはこちら。
＜第10話 ムニエルの壺＞
10年前、ジャム国王の側近を務めていたランゴの話を聞く4人。そこで最後のアクアニウムの在処が魔物の里だと判明する。急遽サンドランドへと戻るが、先にムニエルたちが大魔王サタンと対峙していた。そのムニエルの手に握られていたのは、かつて悪魔リリスを封印した壺と同様のものだった。
（C）バード・スタジオ／集英社 （C）SAND LAND製作委員会
（C）バード・スタジオ／集英社 （C）SAND LAND製作委員会