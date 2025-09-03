2025年9月3日、香港メディア香港01は、広東省広州市で自動車が暴走して次々と人をはねる事故が発生したと報じた。記事は、広州市で2日夜に車が群衆に突っ込む事故が発生し、少なくとも6人が負傷したと紹介。現地警察は車を運転していた40歳の男の身柄をその場で確保したと伝えた。そして、ネット上で拡散した情報として、車は同市荔湾区の鶴洞大橋から約4キロにわたって暴走を続け、海珠区の荘頭公園でようやく停止したと