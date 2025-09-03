ラッシングは大谷と4度バッテリーを組んでいる【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間3日・ピッツバーグ）チームメートも驚くしかない一発だった。ドジャース・大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場。4回の第2打席で46号を放った。120マイル（193.1キロ）の弾丸ライナーでの一発。衝撃弾にドジャースベンチも“ドン引き”していた。1-4の3回1死、剛腕チャンドラーの99.2マイ