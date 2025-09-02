「ウサギの島」で知られる竹原市の大久野島について、市は訪問税の導入を検討するための補正予算案を提出しました。 大久野島には野生のウサギ５００匹以上が生息していて、去年は約１９万５０００人の観光客が島を訪れています。 竹原市は大久野島の歴史的遺構や環境の保全のため島を訪れる人に課税する「訪問税」の導入を目指しています。 金額や徴収方法使いみちを検討するための委員会の設置費用として約２９万円あまりを盛