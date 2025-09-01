サインポストは動意。この日午後１時ごろ、ＮＳＤ傘下のＮＳＤ－ＤＸテクノロジーと生成ＡＩを活用したＤＸ宣言書作成ツールを共同開発したと発表した。サインポストの「ＤＸ伴走支援サービス」の一部である「ＤＸ宣言書」作成プロセスに生成ＡＩを活用した。ＤＸ宣言書は、経営者へのインタビューや企業文化を踏まえて作成する各企業の状況に応じたＤＸ推進の意識を育むためのドキュメント。既に