板野町の林野火災は9月1日、発生から6日目を迎えましたが、いまだ鎮圧には至っていません。また、この火事で消火活動にあたっている自衛隊ヘリコプターが、消火器材の部品の一部を紛失したことがわかりました。1日午前の板野町、火災発生現場です。煙はいくぶん薄くなっているように見えますが、いまだ鎮圧には至っていません。県によりますと、この火事でこれまでに約3.1ヘクタールを焼失したということです。板野町