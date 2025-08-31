人生は一度きり。習慣や行動を少し変えるだけで、心の汚れや迷いが減って好転することもあります。ここでは禅寺の住職・枡野俊明さんに、福茶やものの手放し、さらには自宅でマネできるイス坐禅まで、「いい1日をつくる朝の習慣」を伺いました。いい1日をつくる、人生がうまくいく禅的朝習慣それでは、住職・枡野さんの朝習慣を見ていきましょう。【写真】禅的に「もっとも大切な修行」である掃除。枡野さんは朝に行っているそう●