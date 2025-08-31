人生は一度きり。習慣や行動を少し変えるだけで、心の汚れや迷いが減って好転することもあります。ここでは禅寺の住職・枡野俊明さんに、福茶やものの手放し、さらには自宅でマネできるイス坐禅まで、「いい1日をつくる朝の習慣」を伺いました。

いい1日をつくる、人生がうまくいく禅的朝習慣

それでは、住職・枡野さんの朝習慣を見ていきましょう。

【写真】禅的に「もっとも大切な修行」である掃除。枡野さんは朝に行っているそう

●1：無心の5分掃除で身の回りを清める

「掃除はもっとも大切な修行」というのが禅の考え方。

「朝は5分でいいので、『今日はここ』と場所を決めて掃除してみましょう。空間だけでなく、心の汚れや迷いも清められますよ」（枡野さん、以下同）

●2：朝の福茶で幸運を呼び込む

丁寧にいれたお茶をいただくと、「今日も一生懸命生きよう」と前向きな気持ちに。

「お茶は眠気覚ましの作用もあります。コーヒーや紅茶でもかまいません。好きな飲み物を味わう、至福のときを堪能しましょう」

●3：自分なりの仏壇に手をあわせてみる

「今日も元気に暮らせること」に感謝する時間をもつことが大切。

「お仏壇がなくても、家族の写真や社寺のお札を飾った『自分なりの神聖な場所』をつくり、その前で手を合わせましょう」

●4：朝の写経で集中力を高める

まだ心がざわついていない朝に写経をすることで1日の集中力が高まります。

「筆ではなくボールペンで写すだけでもいいでしょう。短い禅の言葉や、『般若心経』を毎日1行ずつ書き進めても」

体と心はひとつであることを表す「身心一如（しんしんいちにょ）」、困難も笑い飛ばせば道が開けるという意味の「一笑千山青（いっしょうすればせんざんあおし）」などの禅語を写すのもよし。

●5：日を浴び、「禅呼吸」で感情に振り回されない

朝日を浴びながら深呼吸をして、澄んだ空気を体内に取り込んで。

「おへその下にある『丹田』を意識して呼吸をすると、せわしない気持ちが落ち着き、邪念に振り回されなくなります」

●6：3年使っていないものを探して執着を手放す

冷静な判断ができる朝は、ものの見直しにも適したタイミング。

「不要なものをもち続けると心の負担に。3年間使っていないものは手放すことで、過去への執着もなくなって、心が解き放たれますよ」

短時間でマネできる！禅的モーニングルーティン

さらに、枡野さんも実践するモーニングルーティンを紹介します。短時間で手軽にできるので、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょう。

●心と体が整うイス坐禅を5分

朝の5分間、イスに座って坐禅をすると心が落ち着きます。

「大切なのは姿勢と呼吸、そして心を整えること。思い浮かんだことを心にとどめず、受け流すことで雑念が消え去ります」

（1） 浅く腰かけ、ひざの角度を90度に。脚は肩幅に開き、背筋を伸ばす。

（2） 手のひらを上向きにし、右手の上に左手をのせ、卵を包み込むように左右の親指の先を軽くつける。

（3） 深くゆっくり丹田呼吸をし、心を落ち着ける。5分ほどたったら、合掌をして坐禅を終える。

●10分散歩で自然とモードを切り替え

1日のよいスタートをきるのに欠かせないのが、10分間の散歩。

「朝の新鮮な空気を全身に取り込みながら歩くことで、自然と体が静から動に切り替わり、すっきり目が覚めます」

朝の“ながら”はなにも生まない

「スマホを見ながら食事」などの同時進行は、どちらもおろそかになるだけ。

「“ながら”はやめ、目の前のことに集中しましょう」