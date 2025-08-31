大分県日出町では恒例の「ジャンボカボチャ祭」が開かれ、子どもたちが大きなカボチャでハロウィンの工作に挑戦しました。 日出町大神の原山地区では、地域活性化を目的に毎年ジャンボカボチャを育てて、イベントを開催しています。25回目の今年はボランティアが育てた39個のカボチャが並び、子どもたちが重さあてクイズやハロウィンの工作に挑戦しました。今年は暑さの影響で例年より小ぶりということですが、子どもたちが直径40