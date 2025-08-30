日田梨の旬入りフェアが大分市で開催され、旬の味を求める買い物客で賑わいをみせています。 ３０日は大分市のトキハインダストリーわさだタウンスーパーマーケットで生産者らが店頭に立って日田梨の魅力をPRしました。現在、出荷のピークを迎えているのは「豊水」という品種で甘味と酸味のバランスがよくさわやかな甘さが特徴です。今年は雨が少なかった影響で小ぶりながらも糖度が高く濃厚な甘さ