大分県内に在留する外国人の数は、今年6月末時点で2万1246人となり、過去最多を更新しました。 県は毎年、6月末と12月末の年2回、県内在留外国人数の調査を行っています。 今回の調査によりますと、今年6月30日時点の在留外国人数は2万1246人で、前回、去年の12月から1386人増え、過去最多を更新しました。国籍・地域別では、ベトナムが最も多く3693人、次いでインドネシア、ミャンマーなどと続いています。 市町村別では