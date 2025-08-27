復帰後最多の75球も4回途中3失点で降板ドジャースの佐々木朗希投手が、26日（日本時間27日）に3Aオクラホマシティの一員として、3Aメンフィス戦に先発するも4回途中3失点で降板。3Aで3度目の登板も芳しくない結果に終わった右腕に、米からは辛辣な指摘が続いた。この日も苦しい立ち上がりとなった。初回、四球と安打でピンチを招くと犠飛で先制を許した。2回、3回は相手打線を無失点に抑えるも4回2死から崩れた。3連打で2点目