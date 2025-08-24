見間違いなのか、心霊現象なのか…はっきりと説明できない不思議な体験は、意外と多くの人が経験しているのかもしれない。投稿を寄せた40代女性（山口県）は、公民館で選挙演説を聞いた後の驚きの経験を語る。30分ほど聞き、近所の人に挨拶をして母と帰っていたときだった。「私が母親に〇〇さんも来てたねと言うと変な顔をされました。『〇〇さんは去年亡くなったよ』と言われました。私にしっかりと頭を下げて通り過ぎたのに、ま