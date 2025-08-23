ワークマンが、まだ62店舗もある「ワークマン女子」を順次、撤退改装していくそうだ。ほんの５年前、４００店舗も新規出店すると豪語していたのが、だ。いったい、あれは何だったのだろう。いずれ多くの研究者がケーススタディとして採り上げるだろう話題だが、いまの時点でわかることをレヴューしておこう。 「ワークマン女子」を手がけたのは、Ｔ氏、1952年生まれ。これが、youtuber のＳとやらを社外取締役に取り込んで、2020年