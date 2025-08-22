◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２７節柏４―２浦和（２２日・三協Ｆ柏）浦和は前半奪った２点のリードを守れず、柏に２―４と逆転負けを喫して優勝戦線から後退した。後半途中から暑さの影響もあってか足が止まり、柏のボール保持にさらに体力を削られて４失点。逆転負けを喫し、試合後には選手たちが感情的になる場面も。スタンドのサポーターと口論となり、スタッフが仲裁に入るシーンもあった。特に後半は一方的に攻め込まれ、