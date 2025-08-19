大阪・関西万博のなかでも、立体音響技術と床型ハプティクスによる極上の「映像・音・振動の融合」を体験できるシグネチャーパビリオン「いのちめぐる冒険」。その制作の裏側では、何が達成されていたのか。音楽監督を務めた菅野よう子と、彼女を支えたテックチームによる証言。