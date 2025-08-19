DeNAの藤浪晋太郎（31）が炎上している。【権藤博の「奔放主義」】打者にとって藤浪晋太郎ほど嫌な投手はいない日本球界復帰後の一軍初登板となった17日の中日戦は5回1失点。四球はわずか1個で、問題視される制球難が影を潜める好投だった。炎上はマウンド上ではなく、ネット上の話である。ボールが右打者の顔面付近に抜ける悪癖を警戒し、中日は左打者を9人並べる異例の先発オーダーを組んだ。試合前には中日の松中打撃統括