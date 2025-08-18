ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 大阪・道頓堀のビル火災で2人が死亡 消防隊員を含む4人が救急搬送 国内の事件・事故 火事・火災 大阪府 時事ニュース 日テレNEWS NNN 大阪・道頓堀のビル火災で2人が死亡 消防隊員を含む4人が救急搬送 2025年8月18日 14時36分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 18日午前、大阪・道頓堀近くのビルで火事が起きた これまでに2人が死亡、消防隊員を含む4人が救急搬送された 火はおよそ3時間後にほぼ消し止められ、警察が出火の原因を調べている 記事を読む おすすめ記事 福山さん性的発言を「深く反省」 フジ「不適切な会合」参加 2025年8月18日 12時11分 国分太一の豪邸を訪ねると、沈んだ声色で… 騒動前に目撃されていた“ウラの顔”も 半笑いで「オマエには応援されたくねえよ」 2025年8月17日 11時9分 YOSHIKI 「この件は直接話す？」アニメ「ダンダダン」のバンド名に疑問「自殺した俺の父の名前？」 2025年8月18日 10時49分 加藤ローサ、松井大輔氏との離婚で「頑張らなくていいって思えるようになって、私はすごく変わったなって」 2025年8月17日 22時44分 アミューズ 福山雅治の女性誌記事で声明 フジ元専務主催の懇親会参加…第三者委に回答 “拒否”は否定 2025年8月18日 7時1分