総合格闘家でUFCフライ級15位の朝倉海は16日（日本時間17日）、「UFC319」のメインカードで同級11位のティム・エリオット（米国）と対戦。2回4分39秒でギロチンチョークを極められ一本負けを喫した。実況解説を行った元総合格闘家の金原正徳氏はUFC2連敗となった朝倉について「本人自身が持っているものが、強さが、この階級で合っているのかな」と問題提起した。 ■「一回バンタムで勝負してほしい」 2回前半まで