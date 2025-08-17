完全装備の警備員でも本能的に逃げ出した――20年前に起きて、いまだに謎のままだという恐怖体験が寄せられた。投稿者は埼玉県の40代男性。当時は「某大手警備会社」でホームセキュリティをしていたという。24時間一人きりの勤務体系で、担当エリアで侵入警報が出たらその場へ向かうという仕事だった。時間を問わない性質上「不思議な経験」は多かったと語る。「例えばとある学校で毎晩同じ場所に警報が出て、行けば誰もいない。し